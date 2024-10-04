Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında sokaklarda uyuşturucu satan 8 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı.

Bu adreslerdeki aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ile 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.