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'Narkoçelik-41' operasyonu: 40 şüpheli adliyede

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 17:47
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’Narkoçelik-41’ operasyonu: 40 şüpheli adliyede

Aksaray merkezli 17 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-41' operasyonunda gözaltına alınan 159 şüpheliden 40'i, adliyeye sevk edildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir suç örgütüne yönelik 'Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma', 'Uyuşturucu ticareti', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Elde edilen bilgi ve belgelerin ardından Aksaray merkezli 17 ilde, 1 Ekim'de daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'Narkoçelik-41' adı verilen operasyonda 116'sı Aksaray, 43'ü diğer illerde olmak üzere toplam 159 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 40'ı emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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