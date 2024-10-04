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Ardahan'da 153 kaybolan büyükbaş hayvan bulundu

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:51
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Ardahan’da 153 kaybolan büyükbaş hayvan bulundu

Ardahan'da kaybolan 153 büyükbaş hayvanı, jandarma ekipleri bulup sahiplerine teslim etti. Kara yolunda trafikte tehlike oluşturması nedeniyle hayvanların başıboş bırakılmaması istendi.

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