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Aksaray tramvay istasyonunun işletmesi tek yönlü geçici kapatılacak

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:11
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Aksaray tramvay istasyonunun işletmesi tek yönlü geçici kapatılacak

İstanbul'un en önemli ulaşım araçlarından olan Kabataş - Bağcılar tramvay hattının Aksaray istasyonu Kabataş yönü peronunun yayalaştırma ve çevre düzenlemesi kapsamında geçici olarak işletmeye kapatılacağı bildirildi.

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