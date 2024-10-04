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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 13:52
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Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu M.S., tutuklandı.

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