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Ataşehir'de çatı yangını! Alevler başka binaya sıçradı | Korku dolu anlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 14:08 Güncelleme: 04.10.2024 14:37
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Ataşehir’de çatı yangını! Alevler başka binaya sıçradı | Korku dolu anlar

Ataşehir'de 4 katlı bir apartmanın çatısında tadilat sırasında tüp patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, alev topuna dönen iki apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

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