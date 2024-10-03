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Yusuf Dikeç'ten tablosuna depremzedeler için atış! Canlı yayında açık arttırmayla satılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 03.10.2024 17:45 Güncelleme: 03.10.2024 17:45
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Yusuf Dikeç’ten tablosuna depremzedeler için atış! Canlı yayında açık arttırmayla satılacak

Ressam Hatai Abdullayev'in, Paris'te yapılan 2024 olimpiyatlarına damgasını vuran Yusuf Dikeç'i resmedip, hedef tahtasını boş bıraktığı tablo milli atıcının canlı yayında yapacağı atışın ardından açık arttırmayla satılarak, geliri depremzedelere bağışlanacak.

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