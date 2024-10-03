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Kayseri’de hırsızlık operasyonunda 2 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 18:44
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Kayseri’de hırsızlık operasyonunda 2 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olan 2 şahıs yakalandı.

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