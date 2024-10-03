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İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 17:28 Güncelleme: 03.10.2024 18:17
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İstanbul Boğazı’nda iki gemi çarpıştı! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı

İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi. Kaza sırasında bölgede bulunan bir yolcu teknesinin kaptanının telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Yolcu teknesi kaptanının telsizden Üsküdar İskelesindekilere, "Kaçın kurtarın kendinizi, dümeni kitledi galiba. Parka doğru geliyor, parkı boşaltalım" dediği duyuluyor.

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