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Yıllar önce dikti! Şimdi paraya para demiyor! 1 kilosu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 15:54 Güncelleme: 03.10.2024 15:59
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Yıllar önce dikti! Şimdi paraya para demiyor! 1 kilosu...

Mersin'in Mut ilçesinde, 5 yıl önce yaklaşık 22 dönüm araziye 850 alıç ağacı diken üretici sabırla bekledi, üretiminin meyvelerini toplamaya başladı. Alıç meyvesinin birçok sağlık problemlerine iyi geldiği biliniyor. Hasadı yapılan alıcın kilosu tarlada 250 liradan satışa sunuluyor.

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