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Erzurum'da düzensiz göçmen operasyonu: 21 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 15:59
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Erzurum’da düzensiz göçmen operasyonu: 21 kişi yakalandı

Erzurum'da jandarma uygulamasında 21 düzensiz göçmen yakalandı.

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