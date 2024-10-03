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Giresun Bulancak’ta zabıta ile dürümcüler arasında denetim gerginliği

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 15:25 Güncelleme: 03.10.2024 15:26
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Giresun Bulancak’ta zabıta ile dürümcüler arasında denetim gerginliği

Giresun'un Bulancak ilçesinde zabıta ekipleri, dükkânların önünde kaldırım ve yol işgaline yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Yapılan denetimler sırasında özellikle tavuk döner ve dürüm satan işletmelerde gerginlik yaşandı. Zabıta ekiplerinin masa ve tezgâhları sokaklardan kaldırma uyarısı esnafın tepkisini çekti.

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