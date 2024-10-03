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Yayayı öldüren sürücü önce kaçtı! Sonra pişman olup geri döndü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 09:44 Güncelleme: 03.10.2024 09:45
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Yayayı öldüren sürücü önce kaçtı! Sonra pişman olup geri döndü

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı adam kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü ise daha sonra pişman olup kaza yerine dönerek polis ekiplerine teslim oldu.

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