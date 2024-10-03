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Ağrı'da yüzde 70 hibe ile 300 ton sertifikalı buğday tohumu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 09:49 Güncelleme: 03.10.2024 09:49
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Ağrı’da yüzde 70 hibe ile 300 ton sertifikalı buğday tohumu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde “Patnos'ta Bitkisel Üretim Artıyor” projesi ile 300 üreticiye yüzde 70 hibe ile 300 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

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