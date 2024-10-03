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Esenyurt’ta çalıştığı fırının kasasını soydu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 09:32 Güncelleme: 03.10.2024 09:32
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Esenyurt’ta çalıştığı fırının kasasını soydu

Esenyurt’ta bir fırın çalışanı patronunun cebinden düşen kasasının anahtarını alıp kasada bulunan 500 bin TL değerinde ki altın ve parayı alarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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