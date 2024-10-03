03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Tekirdağ’da fabrika yangını! Alevlerle mücadele sürüyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 20:39
ABONE OL
Tekirdağ’da fabrika yangını! Alevlerle mücadele sürüyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın, 5 saattir devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör