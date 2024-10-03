03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Su seviyesi hızla düşen Eğirdir Gölü için eylem planı devrede

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 12:22
ABONE OL
Su seviyesi hızla düşen Eğirdir Gölü için eylem planı devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklığın etkisiyle su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü'nde 9 maddelik eylem planını hayata geçirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör