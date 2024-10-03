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Tunceli'de meşrubat yüklü TIR devrildi: 1 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 16:36
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Tunceli’de meşrubat yüklü TIR devrildi: 1 kişi yaralandı

Kaza, Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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