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Sakarya'da tarladan mısır koçanı ve üzüm çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 03.10.2024 16:29
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Sakarya’da tarladan mısır koçanı ve üzüm çalan hırsızlar jandarmadan kaçamadı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan tarladan 2 bin adet mısır koçanı ve Pamukova ilçesinde bulunan farklı bir tarladan ise üzüm çalarak kayıplara karışan iki şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

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