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Olası Marmara depremi! Tatar'dan flaş açıklama! 7,8 büyüklüğünde...

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 16:50 Güncelleme: 03.10.2024 16:58
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Olası Marmara depremi! Tatar’dan flaş açıklama! 7,8 büyüklüğünde...

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar Bursa'da, olası Marmara depremi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tatar, Marmara fayının her yıl 2,5 santimetre batıya doğru hareket etiğini elastik payı tükendiğinde yaşanacak bir depremin şiddetinin 7,2 ile 7,8 arasında olacağını söyledi.

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