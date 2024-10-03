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Trabzon'da 93 yaşındaki Dursun Dede'nin ilginç vasiyeti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 09:28 Güncelleme: 03.10.2024 09:31
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Trabzon’da 93 yaşındaki Dursun Dede’nin ilginç vasiyeti

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yaşayan 93 yaşındaki Dursun Hakkı Sofuoğlu, 1954 model kamyonetinin öldükten sonra mezarının yanına konulmasını vasiyet etti.

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