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Coca Cola Almanya'daki 5 tesisini kapatıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 09:24 Güncelleme: 03.10.2024 09:33
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Coca Cola Almanya’daki 5 tesisini kapatıyor

Katil İsrail devletine sağladığı destekle bilinen ve bu nedenle boykot listesinin başında yer alan Coca Cola'nın satışları düşmeye devam ediyor. Kar marjı düşen şirket, Almanya'daki 5 tesisini kapatma kararı aldığını duyurdu.

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