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Cem Garipoğlu ve Münevver Karabulut olayı nedir? Cem Garipoğlu kimdir? Münevver Karabulut ne zaman, nasıl öldü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 08:48
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Cem Garipoğlu ve Münevver Karabulut olayı nedir? Cem Garipoğlu kimdir? Münevver Karabulut ne zaman, nasıl öldü?

Türkiye’nin en çok tartışılan cinayet davalarından biri olan Münevver Karabulut davasında bugün tarihi bir gelişme yaşanıyor. Cinayetin faili Cem Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı’ndaki mezarı, saat 11.00’de açılacak. Yıllardır süregelen tartışmalar ve çeşitli söylentiler doğrultusunda alınan bu kararla, Garipoğlu’nun gerçekten mezarda olup olmadığını kanıtlamak amacıyla kemik örnekleri alınacak. Bu süreç, cinayetle ilgili yeni bilgilerin ortaya çıkma ihtimalini artırırken, Cem Garipoğlu’nun hayatı ve ölümü hakkındaki merak edilen sorular da gündeme geliyor. Peki, Cem Garipoğlu kimdir ve intihar mı etti? İşte bu soruların yanıtları...

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