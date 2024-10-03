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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 21:10
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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak olaya karışan kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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