03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Tarımda yeni bir başarı hikayesi yazdı! 4 tonluk hasat ile tarımda yüksek verim: Şeker hastaları tercih ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 15:12
ABONE OL
Tarımda yeni bir başarı hikayesi yazdı! 4 tonluk hasat ile tarımda yüksek verim: Şeker hastaları tercih ediyor

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan Tahsin Benli, 9 yıl önce televizyon programında izlediği bir içerikten ilham alarak başladığı üzüm yetiştiriciliğinde büyük bir başarıya imza attı. Afşin’in Başüstü Mahallesi’nde 8 dönümlük arazisinde üzüm yetiştiren Benli, ilk denemesinde elde ettiği 4 tonluk hasatla bölgesinde dikkat çekti. Şeker hastalarının da yoğun ilgi gösterdiği bu üzüm çeşidi, hızla tükeniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör