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Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez konuştu: Devletimiz bu işi aydınlığa kavuşturacaktır

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 15:01 Güncelleme: 03.10.2024 15:03
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Serhat Akın silahlı saldırı sonrası ilk kez konuştu: Devletimiz bu işi aydınlığa kavuşturacaktır

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve spor yorumcusu Serhat Akın, "İnşallah en kısa zamanda bu iş aydınlığına kavuşacaktır. Bundan şüphem yok. Dediğim gibi benim her şeyim ismimle şerefimle devletimize teslimdir. Ben devletimizin arkamızda olduğunu biliyorum ve onlara sonsuz güveniyorum. Bu işi de aydınlığa kavuşturacaklar" dedi.

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