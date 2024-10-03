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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 03.10.2024 12:17 Güncelleme: 03.10.2024 12:41
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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

İstanbul Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen sürücü, 5 araba ve 1 motosiklete çarptı. Kazada araçlardan bazıları ve motosiklet kullanılamaz hale gelirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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