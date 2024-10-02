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Serhat Akın'a saldırıda ifadeler ortaya çıktı! Saldırganlar birbirine düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 09:18 Güncelleme: 02.10.2024 09:23
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Serhat Akın’a saldırıda ifadeler ortaya çıktı! Saldırganlar birbirine düştü

Fenerbahçeli eski milli futbolcu Serhat Akın'ın vurulmasıyla ilgili saldırganların ifadeleri ortaya çıktı. Tetikçi Ozan Dalmaz emri firari şüpheli H.Ş'den aldığını ve kendisi tarafından tehdit edildiğini söylerken Dalmaz’ın kaçmasına yardım eden Osman Mukan ise Dalmaz’ı yalan söylemekle suçladı. Dalmaz ayrıca Akın'ın vurulması karşılığında verilen paranın Osman Mukan tarafından teslim alındığını ifade etti.

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