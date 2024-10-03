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Şanlıurfa'da feci kaza! 1 ölü 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 03.10.2024 22:33
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Şanlıurfa’da feci kaza! 1 ölü 1 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde F.K. (24) idaresindeki taksi ile Nazım B. (58) idaresindeki traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken, 1 kişi de yaralandı.

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