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Samsun'da Çeltik üreticilerinin kokarca endişesi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 16:14 Güncelleme: 03.10.2024 16:20
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Samsun’da Çeltik üreticilerinin kokarca endişesi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde başlayan çeltik hasadında üreticiler kahverengi kokarca endişesi yaşıyor.

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