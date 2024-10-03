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Sakarya’da geniş çaplı operasyonda 16 tutuklama

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 16:05
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Sakarya’da geniş çaplı operasyonda 16 tutuklama

Sakarya’da jandarma ekiplerince bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 160 şüpheliden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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