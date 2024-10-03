03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Patron kadın çalışanına kabusu yaşattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 09:58 Güncelleme: 03.10.2024 11:00
ABONE OL
Patron kadın çalışanına kabusu yaşattı!

Konya'da bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde çalışan 36 yaşındaki Berna Ş. patronu tarafından kabusu yaşadı. Kendisini taciz eden patronu Murat A.'dan tekme tokat şiddet gören Berna Ş.'nin yaşadığı korkunç olay güvenlik kameralarına da yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör