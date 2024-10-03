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Park halindeki tıra çarpan alkollü sürücüsü yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 09:14 Güncelleme: 03.10.2024 09:14
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Park halindeki tıra çarpan alkollü sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de park halindeki tıra arkadan çarpan kamyonetin 1.88 promil alkollü sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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