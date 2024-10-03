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Mersin'de Alıçta hasat başladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 09:16 Güncelleme: 03.10.2024 09:16
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Mersin’de Alıçta hasat başladı

Mersin'in Mut ilçesine hasadı yapılan alıcın kilosu 250 liradan satılıyor.

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