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Adana'da 37 torbacı tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 10:44
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Adana’da 37 torbacı tutuklandı

Adana'da narkotik polislerinin torbacılara yönelik yaptığı operasyonlarda yakalanan 57 şüpheliden 37'si tutuklandı.

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