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Kütahya'da traktör şarampole devrildi! 2 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 00:46
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Kütahya’da traktör şarampole devrildi! 2 ölü

Kütahya'nın Simav ilçesinde tarladan döndüğü öğrenilen traktör şarampole devrildi Korkunç kazada traktördeki 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

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