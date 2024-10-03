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Bursa'da gençlerin tartışmasında kanlı son! 1 ölü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 01:34 Güncelleme: 03.10.2024 01:35
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Bursa’da gençlerin tartışmasında kanlı son! 1 ölü

Bursa'da akşam saatlerinde 2 genç arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Bıçakla yaralanan 16 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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