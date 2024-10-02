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Antalya'da sır ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 19:14
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Antalya’da sır ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece alkol alan genç kız sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. Şüpheli ölümde genç kadının cesedi Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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