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Konya'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 14:30
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Konya’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil yol kenarına takla attı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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