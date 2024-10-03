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Güneri Cıvaoğlu'na veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 14:38
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Güneri Cıvaoğlu’na veda! Son yolculuğuna uğurlandı

Türk basınının önde gelen isimlerinden ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Güneri Cıvaoğlu, Teşvikiye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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