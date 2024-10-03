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Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 14:27 Güncelleme: 03.10.2024 14:28
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Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Erzincan’da jandarma ekiplerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

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