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İnegöl'de elindeki çöpü cebine koyan genç ödüllendirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 13:56 Güncelleme: 03.10.2024 14:01
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İnegöl’de elindeki çöpü cebine koyan genç ödüllendirildi

İnegöl'de motosikletiyle kırmızı ışıkta beklerken elindeki çöpü yere atmayarak cebine koyan İnegöl Belediyesi meclisi tarafından ödüllendirildi.

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