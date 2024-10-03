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Bel ameliyatları hayatını kararttı! 8 platin Hepatit B...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 13:30
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Bel ameliyatları hayatını kararttı! 8 platin Hepatit B...

Çiftçi Metin Gökmen, bel ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Doktorlar ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ancak operasyon sonrası Gökmen'in şikayetleri geçmedi. İkinci ameliyat sonrası ise doktorunun 'Vücudun kabul etmediği için platinleri çıkardık' demesiyle, ilk ameliyatta 8 platin takıldığını öğrendi.

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