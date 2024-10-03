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Düzce'de yüksek sesli müziğe ceza

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 14:12 Güncelleme: 03.10.2024 14:15
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Düzce’de yüksek sesli müziğe ceza

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yüksek sesle müzik dinleyerek çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine cezai işlem uyguladı.

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