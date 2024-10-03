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Hastanede güvenlik görevlisi temizlik görevlisini bıçakladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 03.10.2024 14:20 Güncelleme: 03.10.2024 14:20
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Hastanede güvenlik görevlisi temizlik görevlisini bıçakladı

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi, aynı hastanede temizlik görevlisi kadını bıçakla ağır yaraladı. Arbedede bir sivil kişi daha yaralandı, kadın ameliyata alındı.

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