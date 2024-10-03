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Bursa merkezli 5 ilde narkotik operasyonu: 53 gözaltı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 14:22
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Bursa merkezli 5 ilde narkotik operasyonu: 53 gözaltı

Bursa merkezli 5 ilde 1000 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 53 şüpheli gözaltına alındı.

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