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Gaziantep'te feci kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 03.10.2024 01:40
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Gaziantep’te feci kaza! Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Gaziantep’te, kontrolden çıkarak taklalar atan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti. Polisin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

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