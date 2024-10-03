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Eskişehir'de mağazasından sürekli hırsızlık yapılan esnaf illallah etti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 10:52 Güncelleme: 03.10.2024 10:55
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Eskişehir’de mağazasından sürekli hırsızlık yapılan esnaf illallah etti

Eskişehir'de giyim mağazasından sürekli ürün çalınması sonucu her yıl yaklaşık 70 bin lira zarara uğrayan esnaf hırsızlara seslenerek, “Gelip istesinler, paraları yoksa söylesinler. Bence istemek, hırsızlık yapmaktan daha güzel bir şey” dedi.

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