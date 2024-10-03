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Eşinden kalan ekmek fırınının başına geçti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.10.2024 10:50 Güncelleme: 03.10.2024 10:50
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Eşinden kalan ekmek fırınının başına geçti

Malatya'da yaşayan 46 yaşındaki Handan Baydoğan, 4 yıl önce kaybettiği eşinden kendisine kalan ekmek fırınının başına geçti, azmi ile herkese örnek oldu. Kısa sürede ekmek yapımını öğrenen Baydoğan, aynı zamanda kentin de tek kadın fırıncısı oldu.

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