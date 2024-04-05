Katil İsrail’in sponsorlarına iflas şoku! Tüm şubelerini geri almak zorunda kaldı

McDonald's, İsrail'deki 225 mağazalık zincirini 30 yılı aşkın süredir işleten Alonyal ile mağazaların iadeleri için anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

SOYKIRIM ORDUSUNA BEDAVA YİYECEK DAĞITIYORLARDI

McDonald's'ın İsrail'deki franchise sahibi Alonyal'ın soykırım ordusuna bedava yiyecek dağıtmasının ardından Müslüman nüfuslu ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında markaya karşı boykotlar şiddetlenmişti.

BOYKOT MCDONALD'S'I SARSTI

McDonald's, ocak ayında Gazze'deki İsrail soykırımının şirketi ciddi şekilde etkilediğini kabul etmişti. Orta Doğu pazarındaki satışlarda büyük düşüş yaşayan şirket, "Bu savaş devam ettiği sürece bu pazarlarda önemli bir gelişme görmeyi beklemiyoruz" şeklide açıklama yapmıştı.

McDonald's, İsrail'deki işletmelerini kendi bünyesine geri alarak Orta Doğu'da itibarını yeniden kazanabileceğini ve satış hedeflerine yeniden ulaşabileceğini umuyor.