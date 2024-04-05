Katil İsrail'in sponsorlarına iflas şoku! Tüm şubelerini geri almak zorunda kaldı
Soykırımcı İsrail ordusunu bedava hamburgerlerle besleyen fast food zinciri McDonald’s, İsrail’deki 225 mağazasını geri alıyor. Şirketin İsrail’deki franchise sahibi Alonyal, Gazze’deki soykırım nedeniyle Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında boykota maruz kalan ve boykottan ciddi şekilde etkilenen McDonald’s’a tüm mağazaları iade etti.
Soykırımcı İsrail'e ait, soykırım ordusunu açıkça ya da örtük şekilde destekleyen markalar dünyanın dört bir yanında aylardır devam eden boykot karşısında büyük zarara uğramaya devam ediyor.
MCDONALD'S'A 255 MAĞAZA İADE
McDonald's'ın İsrail'deki Terör devleti İsrail'e maddi destek veren hatta soykırım ordusunu Gazze'de hamburgerlerle besleyen franchise sahibi Alonyal, 225 mağazayı şirkete iade ediyor.
McDonald's, İsrail'deki 225 mağazalık zincirini 30 yılı aşkın süredir işleten Alonyal ile mağazaların iadeleri için anlaşma imzaladıklarını duyurdu.
SOYKIRIM ORDUSUNA BEDAVA YİYECEK DAĞITIYORLARDI
McDonald's'ın İsrail'deki franchise sahibi Alonyal'ın soykırım ordusuna bedava yiyecek dağıtmasının ardından Müslüman nüfuslu ülkeler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında markaya karşı boykotlar şiddetlenmişti.
BOYKOT MCDONALD'S'I SARSTI
McDonald's, ocak ayında Gazze'deki İsrail soykırımının şirketi ciddi şekilde etkilediğini kabul etmişti. Orta Doğu pazarındaki satışlarda büyük düşüş yaşayan şirket, "Bu savaş devam ettiği sürece bu pazarlarda önemli bir gelişme görmeyi beklemiyoruz" şeklide açıklama yapmıştı.
McDonald's, İsrail'deki işletmelerini kendi bünyesine geri alarak Orta Doğu'da itibarını yeniden kazanabileceğini ve satış hedeflerine yeniden ulaşabileceğini umuyor.
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